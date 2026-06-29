Statistisches Bundesamt
Etwas weniger Empfänger von Aufstiegs-Bafög

Vergangenes Jahr haben etwas weniger Beschäftigte das sogenannte Aufstiegs-Bafög erhalten als noch 2024.

    Unterlagen zur Bafög Beantragung liegen auf einem Tisch.
    Das Aufstiegs-BAföG unterstützt bei Weiterbildungen. (Hendrik Schmidt/dpa)
    Laut Statistischem Bundesamt wurden mit rund 186.000 knapp 2 Prozent weniger Menschen gefördert als im Jahr davor. Vor allem Erzieherinnen und Erzieher, Industriemeister Metall sowie Wirtschaftsfachwirtinnen und -wirte nahmen es in Anspruch.
    Das Aufstiegs-BAföG können Fachkräfte als Zuschuss und Darlehen beantragen, wenn sie sich mit dem Ziel fortbilden lassen, mehr Verantwortung zu übernehmen und eine höhere Vergütung zu erhalten.
    Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.