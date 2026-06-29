Statistisches Bundesamt

Laut Statistischem Bundesamt wurden mit rund 186.000 knapp 2 Prozent weniger Menschen gefördert als im Jahr davor. Vor allem Erzieherinnen und Erzieher, Industriemeister Metall sowie Wirtschaftsfachwirtinnen und -wirte nahmen es in Anspruch.
Das Aufstiegs-BAföG können Fachkräfte als Zuschuss und Darlehen beantragen, wenn sie sich mit dem Ziel fortbilden lassen, mehr Verantwortung zu übernehmen und eine höhere Vergütung zu erhalten.
Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.