Jugendschutz im Internet

Auch in Europa soll Meta strengere Regeln einführen. (picture alliance I dpa tmn | Laura Ludwig)

Die 52 Politiker aus nahezu allen politischen Lagern beziehen sich in ihrem Brief an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf die jüngsten Zusagen des Mutterkonzerns Meta für besseren Schutz Minderjähriger in den USA. Das Unternehmen hatte sich im August mit mehreren US-Bundesstaaten auf einen Vergleich geeinigt und wegen Mängeln beim Kinder- und Jugendschutz einer Zahlung von umgerechnet rund 14 Milliarden Euro zugestimmt. Die EU-Abgeordneten plädierten für ein hartes Durchgreifen gegen Meta. Reine Geldstrafen träfen Tech-Giganten wie Meta oft nicht schwer genug. Die EU müsse daher bereit sein, gerichtlich temporäre Netzsperren gegen Plattformen zu erwirken, wenn schwerwiegende Verstöße andauerten.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.