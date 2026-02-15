Kaja Kallas bei der Münchner Sicherheitskonferenz (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Europa-Bashing sei derzeit sehr in Mode, sagte sie. Als Beispiel nannte Kallas Kritik an der Pressefreiheit aus einem Land, das auf Platz 58 im Pressefreiheitsindex stehe, wogegen ihre Heimat - Estland - auf Platz 2 gelistet werde. Mit Blick auf die gestrige Ansprache von US-Außenminister Rubio meinte Kallas, die Rede habe sowohl Botschaften für die Europäer als auch für die Öffentlichkeit in den USA enthalten, insbesondere für die dortigen Wähler. Rubio hatte gestern die Europäer unter anderem für ihre Migrations-, Klima- und Energiepolitik kritisiert und ihnen vorgeworfen, ihre Länder zu deindustrialisieren.

Am dritten und letzten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz spricht noch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Lagarde.

