Niederschlagung von Protesten

Wegen der Niederschlagung der Proteste im Iran (Archivbild) plant die EU weitere Sanktionen gegen das Regime in Teheran und dessen Revolutionsgarden. (Uncredited / UGC / AP / dpa / Uncredited)

Vor einem Treffen der Außenminister der Europäischen Union sagte Kallas in Brüssel, die Sanktionen gegen den Iran würden heute ausgeweitet. Mit Blick auf die Revolutionsgarden erklärte sie, wer als Terrorist handle, sollte auch als Terrorist behandelt werden. Damit stelle man die Revolutionsgarden auf eine Stufe mit Al-Kaida, Hamas und dem IS.

Die Aufnahme der gesamten Revolutionsgarde in die EU-Terrorliste hätte vor allem symbolische Wirkung, weil führende Vertreter bereits mit Sanktionen belegt sind. Hintergrund ist das brutale Vorgehen der iranischen Führung gegen regierungskritische Demonstranten mit tausenden Toten.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.