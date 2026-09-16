Hybride Angriffe

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Virginia Mayo)

Kallas sagte im Europaparlament in Straßburg, da Russland zu größeren Risiken bereit sei, müsse Europa dem Land höhere Kosten auferlegen. Als Beispiel nannte sie eine Überprüfung der Visumsvergabe an russische Touristen sowie eine bessere Vernetzung der europäischen Geheimdienste. Kallas warf Moskau einen stetigen Anstieg hybrider Angriffe vor, die darauf abzielten, die westliche Unterstützung für die Ukraine zu schwächen.

Nach Angaben aus Kopenhagen feuerte ein russisches Kriegsschiff gestern in internationalen Gewässern zwei Leuchtgeschosse auf einen dänischen Militärhubschrauber. In der Nacht schossen NATO-Kampfjets über Litauen eine Drohne ab, die Berichten zufolge aus Belarus stammte.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.