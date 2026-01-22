Debatte um Grönland

Die Europäische Union berät auf einem Sondergipfel in Brüssel über die Beziehungen zu den USA. (picture alliance / NTB / Cornelius Poppe)

Nach Angaben von EU-Beamten ist der Gipfel auch nach dem Abrücken Trumps von seinen ursprünglichen Plänen relevant. Die Europäische Union müsse die "neue Realität" in den Beziehungen zu den USA bewerten, hieß es.

Der polnische Ministerpräsident Tusk forderte vor dem Gipfel, die Beziehungen zu den USA "niemals" in Frage zu stellen, auch wenn diese schwieriger geworden seien. Bundeskanzler Merz sagte nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die NATO sei der beste Beleg für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA. Er sei dafür dankbar, dass Trump sich von seinen Plänen distanziert habe. Frankreichs Präsident Macron erklärte, Europa müsse trotzdem wachsam bleiben und im Falle neuer Drohungen zu einer entschlossenen Antwort bereit sein.

