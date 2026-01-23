Debatte um Grönland

Das Treffen wurde von EU-Ratspräsident Costa ursprünglich einberufen, um über die Ansprüche von US-Präsident Trump auf Grönland und die Androhung von zusätzlichen Zöllen gegen europäische Staaten zu beraten. Von EU-Beamten verlautete , der Gipfel sei auch nach dem gestrigen Abrücken Trumps von seinen Plänen relevant. Die Europäische Union müsse die "neue Realität" in den Beziehungen bewerten, hieß es. Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte, diese hätten einen "schweren Schlag" erlitten.
Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.