Debatte um Grönland
EU berät auf Sondergipfel über Beziehungen zu den USA - Merz: Geschlossenheit Europas wirkt

Auf einem Sondergipfel in Brüssel beraten seit dem Abend die europäischen Staats- und Regierungschefs über die künftige Ausgestaltung der Beziehungen zu den USA.

    Bundeskanzler Merz steht vor einer Reihe von Mikrofonen. Im Hintergrund sind mehrere Flaggen der Europäischen Union.
    Bundeskanzler Merz vor dem EU-Sondergipfel in Brüssel (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)
    Das Treffen wurde von EU-Ratspräsident Costa ursprünglich einberufen, um über die Ansprüche von US-Präsident Trump auf Grönland und die Androhung von zusätzlichen Zöllen gegen europäische Staaten zu beraten. Von EU-Beamten verlautete , der Gipfel sei auch nach dem gestrigen Abrücken Trumps von seinen Plänen relevant. Die Europäische Union müsse die "neue Realität" in den Beziehungen bewerten, hieß es. Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte, diese hätten einen "schweren Schlag" erlitten.
