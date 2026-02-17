In vielen Ländern gab es im vergangenen Jahr schwere Waldbrände, wie hier in Frankreich. (Idriss Bigou-Gilles / AFP / dpa)

Die EU müsse dringend mehr in den Schutz vor zunehmenden Überschwemmungen, Waldbränden und extremen Hitzewellen investieren, erklärte der Europäische Wissenschaftliche Beirat für Klimawandel. Die wirtschaftlichen Schäden an Infrastruktur und Gebäuden beliefen sich inzwischen auf rund 45 ⁠Milliarden ⁠Euro pro ⁠Jahr - fünfmal höher als in den 1980er Jahren. Neben Klimaschutz sei auch Klimaanpassung entscheidend, erklärte der Beirat, dem 15 führende Wissenschaftler in dem Bereich angehören. Dafür forderte das Gremium deutlich höhere finanzielle Mittel. Außerdem werden etwa der Verzicht auf Wohnungsbau in hochwassergefährdeten Gebieten sowie Unterstützungspläne für von Dürre betroffene Landwirte empfohlen.

Europa ist nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie der sich am schnellsten erwärmende Kontinent.

