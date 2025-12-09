Nach Verhandlungen in Brüssel

EU-Einigung auf Abschwächung von Lieferketten-Vorgaben

Unterhändler der EU haben sich auf Lockerungen der Vorgaben zur Überprüfung von Lieferketten verständigt. Die Regeln sollen künftig nur noch für Großunternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von mindestens 1,5 Milliarden Euro gelten, wie Vertreter der Mitgliedsstaaten und des Europaparlaments in der Nacht in Brüssel mitteilten.