Damit erhalten etwa 86.000 Menschen wieder Strom und Wärme. Die Lieferung ist Teil der Winterhilfe des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Angesichts der anhaltenden russischen Angriffe auf die Strom- und Wärmeinfrastruktur der Ukraine wird die Hilfe um 15 Millionen Euro auf insgesamt 85 Millionen Euro erhöht.
Auch die EU unterstützt Kiew mit knapp 200 Millionen Euro zusätzlich. Davon soll etwa das staatliche Energieunternehmen Naftogaz unterstützt werden. Die EU-Außenbeauftragte Kallas warnte am Rande eines Treffens in Brüssel vor einer humanitären Katastrophe in der Ukraine.
