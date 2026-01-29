Winterhilfe
EU erhöht Winterhilfe - Deutschland übergibt in Kiew zwei mobile Heizkraftwerke

Deutschland hat zwei mobile Blockheizkraftwerke an die Ukraine übergeben.

    Kiew: Rettungskräfte stellen Zelte auf, in denen sich Bewohner benachbarter Wohnhäuser aufwärmen und nachts schlafen können.
    Deutschland übergibt in Kiew zwei mobile Heizkraftwerke (Dan Bashakov / AP / dpa / Dan Bashakov)
    Damit erhalten etwa 86.000 Menschen wieder Strom und Wärme. Die Lieferung ist Teil der Winterhilfe des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Angesichts der anhaltenden russischen Angriffe auf die Strom- und Wärmeinfrastruktur der Ukraine wird die Hilfe um 15 Millionen Euro auf insgesamt 85 Millionen Euro erhöht.
    Auch die EU unterstützt Kiew mit knapp 200 Millionen Euro zusätzlich. Davon soll etwa das staatliche Energieunternehmen Naftogaz unterstützt werden. Die EU-Außenbeauftragte Kallas warnte am Rande eines Treffens in Brüssel vor einer humanitären Katastrophe in der Ukraine.
