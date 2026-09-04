Feierliche Beisetzung von Mladic

Viele Menschen in Serbien trauern um Mladic. ( IMAGO / Dejan Rakita / PIXSELL)

Die Verherrlichung rund um Mladics Tod sei unvereinbar mit den Werten der Europäischen Union, schrieb Kos auf der Plattform X. Sie betonte, dass der Weg in die EU nur über die Aufarbeitung der Vergangenheit, echte Versöhnung und

die Achtung vor Kriegsopfern möglich sei. Serbien ist seit 2012 offizieller EU-Beitrittskandidat.

Mladic war in der vergangenen Woche im Alter von 84 Jahren im Gefängnis gestorben. Er war 2017 vom UNO-Kriegsverbrechertribunal zu lebenslanger Haft verurteilt worden - wegen Gräueltaten im Bosnien-Krieg wie dem Massaker von Srebrenica 1995. Dennoch wollen zahlreiche serbische Regierungspolitiker an seiner Beisetzung teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.