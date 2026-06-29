Rekordsumme: EU-Förderbank steckt drei Milliarden in Airbus (dpa / Ben Birchall / PA Wire)

Eine Vereinbarung über eine erste Kredittranche in Höhe von einer Milliarde Euro wurde in Brüssel von der EU-Förderbank und Airbus unterzeichnet. Mit dem Geld soll der Konzern seine technologische Führungsrolle in der zivilen und militärischen Luftfahrt weiter ausbauen, hieß es. Die Finanzierung stärke Europas technologische Souveränität und industrielle Exzellenz in der Fertigung.

Es ist die bisher größte Unternehmensfinanzierung der EIB.

Die Bank mit Sitz in Luxemburg ist nach eigenen Angaben die weltgrößte Förderbank und als EU-Institution für langfristige Finanzierungen zuständig. Die Eigentümer sind die Mitgliedstaaten. Die Bank soll grundsätzlich Investitionen unterstützen, die zur Erreichung der politischen Ziele der EU beitragen.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.