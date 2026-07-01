Ein Paket von Temu. (picture alliance / NurPhoto / Nikos Pekiaridis)

Pro Bestellung werden dann mindestens drei Euro fällig. Die EU will damit die Paketflut eindämmen, die für Probleme in den Zollbehörden sorgt. Hintergrund ist die seit Jahren wachsende Beliebtheit von Onlinehändlern wie Shein und Temu.

Die Regelung gilt für Sendungen mit einem Gesamtwert bis 150 Euro, darüber hinaus gelten die regulären Zölle.

Der Zoll liegt bei drei Euro pro Produktkategorie. Für ein Päckchen mit einem T-Shirt und einer Haarspange werden beispielsweise sechs Euro fällig. Enthält ein Päckchen ausschließlich mehrere T-Shirts, bleibt die Abgabe bei drei Euro.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.