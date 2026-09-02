Energiemarkt

Die EU genehmigt den Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland (Archivbild). (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Die Europäische Kommission gab in Brüssel grünes Licht für die geplante Unterstützung mit bis zu 35 Milliarden Euro. Der Bau zahlreicher neuer Gaskraftwerke in Deutschland innerhalb der kommenden fünf Jahre war bereits beschlossen wordena, allerdings stand die Genehmigung durch die EU-Wettbewerbshüter noch aus. Bezahlt werden soll das Paket von allen Endkunden über eine neue Umlage, die ab 2031 fällig wird. Um wie viel der Strom dadurch teurer wird, ist bislang noch offen.

In der EU gelten strenge Regeln, wenn ein Staat heimische Unternehmen mit Finanzspritzen unterstützen möchte. Damit soll verhindert werden, dass ein Land seinen Firmen einen unverhältnismäßigen Vorteil verschafft, beispielsweise um Konkurrenz aus dem Markt zu drängen.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.