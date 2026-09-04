Treffen zu sogenannten "Return Hubs" in Kopenhagen mit Bundesinnenminister Dobrindt (2. v.l.) (Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe)

Unklar blieb, mit welchen Ländern verhandelt wird. Neben Dobrindt anwesend waren die Innenminister aus Dänemark, Griechenland, Österreich und den Niederlanden. An den Gesprächen beteiligt war auch der zuständige EU-Kommissar Brunner. Dänemarks Innenminister Bødskov äußerte die Erwartung, dass Ende kommenden Jahres die ersten Migranten in solche Zentren abgeschoben werden könnten.

In der EU hatte es zuletzt Gesetzesänderungen gegeben, um die Abschiebung von Menschen in Länder zu erlauben, zu denen sie keinen Bezug haben. Die Länder müssen sich allerdings dazu bereit erklären.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.