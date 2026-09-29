Dan Jörgensen, EU-Kommissar für Energie und Wohnungswesen (Archivbild) (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Der zuständige Kommissar Jörgensen sagte in Dublin, er rechne aber nicht mit Problemen bei der Versorgungssicherheit. Auch der Leiter der Internationalen Energieagentur, Birol, sprach von einem sehr schwierigen Winter.

EU-Kommissar Jörgensen erläuterte, die Einfuhr fossiler Brennstoffe habe die Europäische Union seit Beginn des Irankriegs mehr als 100 Milliarden Euro zusätzlich gekostet. Die Summe mache deutlich, wie schädlich die generelle Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen sei. Er mahnte, es sei höchste Zeit, diese mit heimischer Energie zu ersetzen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.