"TikTok macht süchtig"

Fast alles in der Video-App sei darauf ausgelegt, dass Nutzer endlos scrollten und lange dabeiblieben, hieß es in Brüssel. Grund seien unter anderem die Empfehlungssysteme, die hochgradig personalisiert seien, der automatische Start jedes Videos und zahlreiche Push-Nachrichten. Eine TikTok-Sprecherin sprach von "kategorisch falschen" und "völlig haltlosen" Vorhaltungen, die man "mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln anfechten" werde.
Die EU-Kommission verlangt grundlegende Änderungen am Design von TikTok und droht mit Strafen, sollte es mit dem chinesischen Mutterkonzern Bytedance keine Einigung geben.
Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.