Mögliche Verstöße gegen Wettbewerbsrecht

Gegen Google wird eine EU-Kommissions-Untersuchung eingeleitet. (imago | imagebroker)

Die Kommission verdächtigt das Unternehmen, seine Künstliche Intelligenz rechtswidrig mit Inhalten Dritter zu trainieren. Geprüft werden soll, ob Google die Inhalte von Verlagen und anderen Urhebern nutzt, ohne dafür entsprechend zu bezahlen. Ähnliche Vorwprfe erhebt die Behörde gegen die Videoplattform Youtube, die zu Google gehört.

Erst kürzlich hatte die EU-Kommission eine Strafe in Höhe von 120 Millionen Euro gegen den Onlinedienst X verhängt. Ihm wird eine mangelnde Transparenz bei Werbung und Nutzerkonten vorgeworfen. Die EU-Regeln für digitale Dienstleistungen werden von den US-Techkonzernen und der Regierung in Washington als zu rigide kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.