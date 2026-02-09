Wettbewerbsrecht
EU-Kommission: Meta muss auf Whatsapp konkurrierende KI-Anbieter zulassen

Der Tech-Konzern Meta verstößt nach einer ersten Einschätzung der EU-Kommission mit seinem Messengerdienst Whatsapp gegen europäisches Wettbewerbsrecht.

    Das Logo des Medienriesen Meta
    EU-Kommission fordert von Meta, im Messengerdienst Whatsapp auch andere Chatbots zuzulassen. (AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV)
    Die Kommission forderte Meta auf, auf Whatsapp auch KI-Dienste von Wettbewerbern zuzulassen. Sie drohte dem Konzern mit ​​Maßnahmen zur Sicherung ​des fairen Wettbewerbs, sollte er sein Verhalten nicht ändern. Hintergrund seien neue Vorgaben, die nur den den hauseigenen KI-Assistenten Meta AI auf Whatsapp erlaubten. Der US-Konzern weist die Forderung der EU-Kommission zurück. Whatsapp sei kein hinreichend wichtiger Vertriebskanal für KI-Chatbots.
    Die Funktion Meta AI lässt sich in dem Messengerdienst derzeit nicht vollständig deaktivieren.
    Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.