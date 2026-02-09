Wettbewerbsrecht

Die Kommission forderte Meta auf, auf Whatsapp auch KI-Dienste von Wettbewerbern zuzulassen. Sie drohte dem Konzern mit Maßnahmen zur Sicherung des fairen Wettbewerbs, sollte er sein Verhalten nicht ändern. Hintergrund seien neue Vorgaben, die nur den den hauseigenen KI-Assistenten Meta AI auf Whatsapp erlaubten. Der US-Konzern weist die Forderung der EU-Kommission zurück. Whatsapp sei kein hinreichend wichtiger Vertriebskanal für KI-Chatbots.
Die Funktion Meta AI lässt sich in dem Messengerdienst derzeit nicht vollständig deaktivieren.
Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.