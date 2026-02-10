Brüssel nimmt Cupra-Modell von Zöllen auf chinesische E-Autos aus (picture alliance | dpa | Alicia Windzio)

Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, handelt es sich um das Cupra-Modell "Tavascan", das im ⁠VW-Werk im chinesischen Anhui ‌gebaut wird. Volkswagen hat der Kommission dafür zugesagt, jährlich nur eine bestimmte Menge aus China in die EU zu importieren und die Autos zu einem Mindestpreis zu verkaufen.

Die EU-Kommission wirft den E-Auto-Herstellern in China einen unfairen Wettbewerb wegen staatlicher Subventionen vor und hatte deswegen Antidumping-Zölle von bis zu 35,5 Prozent verhängt. Die Unternehmen können der EU-Kommission ein Angebot vorlegen, um die Zölle abzuwenden, etwa durch Mindestpreise und Quoten - wie es nun eben VW tat..

Zahlreiche Autohersteller, darunter BMW, haben vor ​dem Europäischen ⁠Gerichtshof Beschwerde gegen die Zölle eingelegt.

