KI-Chatbots

Seit diesem Jahr ist ein KI-Bot von Meta fest in Whatsapp integriert. (IMAGO / Rene Traut / IMAGO / Rene Traut)

Meta muss laut einer einstweiligen Anordnung die Vorgaben innerhalb von fünf Tagen anpassen. Die Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen das EU-Wettbewerbsrecht laufen zudem weiter.

Meta hat seit Jahresbeginn einen eigenen Chatbot fest in Whatsapp integriert. Wenn andere Unternehmen selbst einen Chatbot in dem Messengerdienst einbauen wollen, müssen sie derzeit Gebühren zahlen. Die Chatbots werden zum Beispiel dafür genutzt, um Kundenanfragen über Whatsapp zu bearbeiten. Die EU-Kommission erklärte, die Gebühren kämen einer Sperre der Konkurrenz gleich.

Brüssel befürchtet, dass US-Techkonzerne wie Meta durch ihre Marktmacht europäischen Entwickler von Künstlicher Intelligenz benachteiligen.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.