Digitale Dokumente

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Arbeitsmobilität innerhalb der EU fördern und Bürokratie abbauen. (Virginia Mayo/AP/dpa)

Ziel sei, das Talent in Europa bestmöglich zu nutzen und weiteres anzuziehen, teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit. Unter anderem sollen Qualifikationen von Ärzten, Pflegekräften, Ingenieuren und Lehrkräften länderübergreifend schneller anerkannt und in einer digitalen Brieftasche hinterlegt werden. Auch Dokumente zur Sozialversicherung sollen digital beantragt und ausgestellt werden. Die Initiative richtet sich an EU-Bürger, die im europäischen Ausland arbeiten wollen, aber auch an Arbeitsmigranten aus Drittstaaten.

Bevor die neuen Regelungen in Kraft treten, müssen noch die EU-Mitgliedstaaten sowie das Europaparlament zustimmen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.