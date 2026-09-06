Kontrollanspruch durch USA

Auf der Insel soll morgen eine neue EU-Grönland-Erklärung unterzeichnet werden, außerdem werden Investitionszusagen in dreistelliger Millionenhöhe erwartet. Von der Leyens Besuch wird auch vor dem Hintergrund amerikanischer Kontrollansprüche auf Grönland als Zeichen des Zusammenhalts bewertet. Über soziale Medien schrieb die Kommissionspräsidentin wörtlich, "Wir sind Familie."
Grönland ist weitgehend autonom, gehört aber zum Staatsgebiet des EU-Mitgliedslandes Dänemark. US-Präsident Trump hatte zuletzt im Juli seine Ansprüche auf die Insel erneuert und diese mit mangelndem Schutz durch Dänemark begründet.
Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.