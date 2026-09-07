Kontrollanspruch durch USA

In der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (picture alliance / Anadolu / Dursun Aydemir)

Mit der Regierung der rohstoffreichen Arktisinsel soll heute eine neue EU-Grönland-Erklärung unterzeichnet werden. Zudem werden Investitionszusagen in dreistelliger Millionenhöhe erwartet. Von der Leyens Besuch wird auch vor dem Hintergrund amerikanischer Kontroll-Ansprüche auf Grönland als Zeichen des Zusammenhalts bewertet. Über soziale Medien schrieb die Kommissionspräsidentin wörtlich, "Wir sind Familie." Grönland gehört zwar zum Staatsgebiet Dänemarks, ist aber weitgehend autonom und selbst nicht Teil der EU.

US-Präsident Trump hatte zuletzt im Juli seine Ansprüche auf die Insel erneuert. Erf begründete dies unter anderem mit einem mangelndem Schutz durch Dänemark. Beobachter sehen aber auch den Zugriff auf Rohstoffe als mögliches Motiv.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.