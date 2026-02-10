Reduzierung um 90 Prozent

Das EU-Parlament beschließt neue Klimaziele (Archivbild). (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Die Abgeordneten stimmten in Straßburg dafür, den Treibhausgas-Ausstoß bis 2040 grundsätzlich um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Das Gesetz räumt den 27 EU-Ländern aber einigen Spielraum ein. So dürfen die nationalen Regierungen bis zu fünf Prozentpunkte durch CO2-Zertifikate aus dem Ausland anrechnen. Auf einen Kompromiss hatten unter anderem Länder wie Polen und Tschechien gedrängt, denen die ursprünglichen Ziele zu ambitioniert waren.

Die EU-Kommission soll die Fortschritte beim Rückgang der Treibhausemissionen alle zwei Jahre überprüfen und erwägen, ob sie weitere Zertifikate aus dem Ausland erlaubt. Der Rat der 27 EU-Länder muss dem Klimaziel für 2040 noch abschließend zustimmen, dies gilt aber als Formsache.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.