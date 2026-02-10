Das Europäische Parlament gibt eine "Liste sicherer Herkunftsstaaten" aus. (imago / Manngold)

Es handelt sich um die Staaten Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Ebenfalls dazu zählen alle EU-Beitrittskandidaten, sofern sie sich nicht im Krieg befinden oder von dort gravierende Menschenrechtsverletzungen gemeldet werden.

Die Länderliste wird von zahlreichen Rettungs- und Menschenrechtsorganisationen kritisiert. Tunesien beispielsweise sei mit Blick auf den Umgang mit Menschenrechten keinesfalls ein sicheres Herkunftsland, argumentiert unter anderem "Pro Asyl".

Menschen aus Ländern auf der Liste haben künftig eine höhere Bringschuld, ihren Anspruch auf Asyl nachzuweisen und können einfacher abgeschoben werden.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.