Das Gesetz sieht vor, dass Produkte aus bestimmten gentechnisch veränderten Pflanzen im Supermarkt keine Kennzeichnung mehr tragen müssen. Zudem sollen aufwendige Umweltprüfungen wegfallen. Diese sind nach Darstellung der Hersteller bisher so umfangreich, dass sich eine Zulassung oft nicht lohnt.
Befürworter des Gesetzes erhoffen sich neue Sorten, die besser mit Dürren zurechtkommen oder weniger Dünger brauchen. Kritiker befürchten dagegen, dass sich gentechnisch veränderte Pflanzen in der Wildnis ausbreiten. Dies stelle ein Risiko für das Gleichgewicht von Ökosystemen dar.
Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.