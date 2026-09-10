Ceuta-Krise
EU sagt Spanien Nothilfe für Grenzschutz, Rückführungen und Versorgung von Migranten zu

Angesichts der Ceuta-Krise hat die Europäische Union Spanien finanzielle Unterstützung zugesagt.

    Sicherheitspersonal steht an einem Zaun an der Grenze von Ceuta, Spanien, am 15. August 2026
    Die Lage in Ceuta ist angespannt. Es fehlt an Einrichtungen, um die teils minderjährigen Menschen zu versorgen und ihren rechtlichen Status zu prüfen. (picture alliance / Xinhua News Agency / Cheng Min)
    Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte, umfasst die Nothilfe rund 115 Millionen Euro. Das Geld soll unter anderem bei Grenzschutz und Rückführungen helfen. Auch die Unterbringung und Versorgung teils minderjähriger Migranten soll finanziert werden.
    Ende Juli waren schätzungsweise 70.000 Menschen von Marokko aus in die Exklave Ceuta gelangt. Nach Angaben der spanischen Regierung waren Anfang September noch etwa 5.000 Menschen dort. Spanien hatte die Unterstützung der EU angefragt.
    Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.