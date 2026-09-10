Ceuta-Krise

Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte, umfasst die Nothilfe rund 115 Millionen Euro. Das Geld soll unter anderem bei Grenzschutz und Rückführungen helfen. Auch die Unterbringung und Versorgung teils minderjähriger Migranten soll finanziert werden.
Ende Juli waren schätzungsweise 70.000 Menschen von Marokko aus in die Exklave Ceuta gelangt. Nach Angaben der spanischen Regierung waren Anfang September noch etwa 5.000 Menschen dort. Spanien hatte die Unterstützung der EU angefragt.
Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.