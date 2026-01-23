Russische Angriffe auf Energieinfrastruktur

Nach den russischen Luftangriffen haben die Menschen in der Ukraine oft keinen Strom. Die EU schickt nun Not-Generatoren. (Vladyslav Musiienko / AP / dpa / Vladyslav Musiienko)

Wie die Kommission in Brüssel mitteilte, sollen sie unter anderem Krankenhäuser und Notunterkünfte mit Strom versorgen. Eigenen Angaben zufolge hat die EU seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor knapp vier Jahren insgesamt bereits rund 9.500 Generatoren in das Land geliefert. Der französische Außenminister Barrot kündigte eine Telefonkonferenz mit den G7-Staaten sowie nordischen und baltischen Ländern an, um weitere Unterstützung der Ukraine bei der Energieversoergung zu organisieren.

In Abu Dhabi kommen heute Delegationen der Ukraine, Russlands und der USA zusammen. Nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Selenskyj soll es auch um territoriale Fragen gehen. Die Regierung in Kiew hat Gebietsabtretungen bislang abgelehnt.

