Die EU hat angekündigt, die Fleischimporte aus Brasilien auszusetzten. (picture alliance / dpa-Bildfunk / AP / Eraldo Peres)

Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte, sind davon die Importe von Rindfleisch und Geflügel sowie von Eiern und Honig betroffen. Als Grund wurden fehlende Garantien für die Einhaltung der europäischen Vorgaben für Antibiotika in der Tierhaltung genannt. Ein Kommissionssprecher erklärte, sobald diese nachweislich sichergestellt sei, könnten die Importe wieder aufgenommen werden. Brasilien sei ein wichtiger Partner der EU.

Die EU verbietet den Einsatz von Antibiotika bei der Vieh- und Geflügelzucht zur Wachstumsförderung und zur reinen Ertragssteigerung. Tiere dürfen zudem nicht mit bestimmten Medikamenten behandelt werden, die für Menschen vorgesehen sind.

Brasilien gehört zu den südamerikanischen Mercosur-Staaten, die einem Freihandelsabkommen mit der EU beigetreten sind. Das Abkommen hatte unter anderem wegen der Fleischimporte in Frankreich Proteste bei Landwirten ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.