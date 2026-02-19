Soldaten der iranischen Revolutionsgarden bei einer Parade. (IMAGO / UIG)

Grund für die Einstufung ist die brutale Niederschlagung der Proteste im Iran gegen das Regime auch durch die Revolutionsgarden. Gegen diese bestehen bereits Sanktionen. Ihre Einstufung als Terrorgruppe hat daher eine eher symbolische Bedeutung.

Das Regime in Teheran verurteilte die EU-Entscheidung und drohte damit, im Gegenzug die Armeen europäischer Länder ebenfalls als terroristisch einzustufen.

Bei der Niederschlagung der Proteste um den Jahreswechsel war eine große Zahl an Demonstrierenden getötet worden. Die EU-Außenminister sprachen von möglicherweise bis zu 30.000 Toten.

