Beziehungen zu den USA
EU-Sondergipfel zum Grönlandstreit beendet - Merz: "Geschlossenheit kann etwas bewirken"

Auf einem EU-Sondergipfel haben die europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel über die künftige Ausgestaltung der Beziehungen zu den USA beraten.

    Bundeskanzler Merz steht vor einer Reihe von Mikrofonen. Im Hintergrund sind mehrere Flaggen der Europäischen Union.
    Bundeskanzler Merz vor dem EU-Sondergipfel in Brüssel (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)
    Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron betonten dabei die europäische Geschlossenheit in der Grönlandfrage. Wenn Europa als Einheit reagiere, könne es sich Respekt verschaffen, sagte Macron. Es gelte jedoch, wachsam zu bleiben. Merz lobte die Ergebnisse, die mit US-Präsident Trump in Davos erzielt worden seien. Dort hatte Trump eine Kehrtwende im Grönland-Konflikt vollzogen und erklärt, er wolle die Arktis-Insel nicht mit Gewalt einnehmen und auf angekündigte Strafzölle gegen mehrere europäische Staaten verzichten.
    Durch diese vorläufige Entspannung verschob sich der Aspekt des Sondergipfels auf eine Nachbetrachtung der transatlantischen Krise. EU-Ratspräsident Costa sagte nach den Beratungen, die EU werde sich weiterhin gegen jede Form von Erpressung verteidigen.
    Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.