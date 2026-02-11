Belgien
EU-Staats- und -Regierungschefs beraten über wirtschaftliche Lage

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen heute zu Beratungen über die angespannte Wirtschaftslage zusammen. Das informelle Treffen findet in einem Wasserschloss im flämischen Teil Belgiens statt. Vor allem soll es um die Frage gehen, wie Europa vor dem Hintergrund der neuen geopolitischen Herausforderungen wettbewerbsfähiger werden kann. 

    EU-Flaggen wehen im Wind.
    Die EU will auf die neuen Herausforderungen für die Wirtschaft reagieren. (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)
    Hohe Energiepreise, Bürokratie sowie starke Konkurrenz vor allem aus China und die Zollpolitik der USA setzen der europäischen Wirtschaft schwer zu. Innerhalb der EU gehen die Meinungen über die passenden Antworten auseinander. Bundeskanzler Merz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen etwa sprechen sich vor allem für einen Abbau der Bürokratie aus, für Handelsabkommen mit Drittstaaten und dafür, den Binnenmarkt zu stärken und Hürden abzubauen. Der französische Präsident Macron schlägt unter anderem vor, dass Europa künftig europäische Unternehmen bevorzugen soll - beispielsweise bei öffentlichen Aufträgen.
