Stattdessen solle nun von einer "immer engeren Anbindung" Kanadas an die Europäische Union gesprochen werden. Die Idee einer "assoziierten" Mitgliedschaft Kanadas stammt von Kommissionspräsidentin von der Leyen. Allerdings ist ein solcher Status in den EU-Verträgen nicht vorgesehen. Auf dem zweitägigen Gipfel wollen beide Seiten in Montreal die Grundlage für eine vertiefte Partnerschaft schaffen.
So soll die Zusammenarbeit etwa in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Bildung und wichtige Rohstoffe ausgebaut werden.
Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.