Montreal
EU streicht die "assoziierte" Mitgliedschaft aus Entwurf für Gipfel mit Kanada

Die EU-Mitgliedsstaaten haben vor Beginn des heute beginnenden Gipfeltreffens mit Kanada einen zentralen Begriff aus dem Entwurf der Abschlusserklärung gestrichen. In dem Dokument sei nun nicht mehr von einer "assoziierten" EU-Mitgliedschaft Kanadas die Rede, berichten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend.

    Ursula von der Leyen und Mark Carney geben sich lächelnd vor einer kanadischen und einer EU-Fahne die Hand.
    EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte Kanadas Premier Carney im September das Angebot gemacht, erstes assoziiertes Mitglied der EU zu werden. (Imago / ZUMA Press / Justin Tang)
    Stattdessen solle nun von einer "immer engeren Anbindung" Kanadas an die Europäische Union gesprochen werden. Die Idee einer "assoziierten" Mitgliedschaft Kanadas stammt von Kommissionspräsidentin von der Leyen. Allerdings ist ein solcher Status in den EU-Verträgen nicht vorgesehen. Auf dem zweitägigen Gipfel wollen beide Seiten in Montreal die Grundlage für eine vertiefte Partnerschaft schaffen.
    So soll die Zusammenarbeit etwa in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Bildung und wichtige Rohstoffe ausgebaut werden.
    Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.