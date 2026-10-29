Montreal

EU streicht die "assoziierte" Mitgliedschaft aus Entwurf für Gipfel mit Kanada

Die EU-Mitgliedsstaaten haben vor Beginn des heute beginnenden Gipfeltreffens mit Kanada einen zentralen Begriff aus dem Entwurf der Abschlusserklärung gestrichen. In dem Dokument sei nun nicht mehr von einer "assoziierten" EU-Mitgliedschaft Kanadas die Rede, berichten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend.