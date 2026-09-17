Fragen und Antworten

Die Flaggen der Europäischen Union und Kanadas. Die Beziehungen zwischen beiden Seiten sollen weiter ausgebaut werden. (Symbolbild) (dpa/picture alliance/Maurizio Gambarini)

Was ist eine assoziierte EU-Mitgliedschaft?

Eine offiziell definierte assoziierte EU-Mitgliedschaft gibt es bislang nicht. Die EU kennt Vollmitglieder, Beitrittskandidaten und verschiedene Formen der Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Mit dem Begriff wird derzeit eine besonders enge Partnerschaft beschrieben, die zwischen einer regulären Zusammenarbeit und einer Vollmitgliedschaft liegen könnte. Wie ein solcher Status für Kanada konkret aussehen würde, hat die EU-Kommission bislang nicht erläutert.

Was würde eine assoziierte Mitgliedschaft bedeuten?

Das ist bislang unklar. Einen offiziellen Status mit diesem Namen gibt es in den EU-Verträgen nicht. Von der Leyen stellte bisher lediglich eine engere Zusammenarbeit etwa bei Technologie, Künstlicher Intelligenz, Rüstung und Arktispolitik in Aussicht.

Will Kanada überhaupt enger an die EU rücken?

Ja. Die Regierung von Premierminister Carney strebt eine Sicherheits- und Wirtschaftsallianz mit der EU an. Hintergrund sind unter anderem die Spannungen mit den USA und die von Washington verhängten Zölle auf kanadische Produkte.

Wie eng arbeiten die EU und Kanada bereits zusammen?

Schon heute sind die Beziehungen eng. Seit 2017 wird das Freihandelsabkommen Ceta vorläufig angewendet, das den Handel zwischen beiden Seiten erleichtern soll. Kanada ist zudem an einem wichtigen Teil des EU-Forschungsprogramms "Horizon Europe" beteiligt. Darüber hinaus arbeiten beide Seiten in Sicherheits- und Verteidigungsfragen eng zusammen.

Wie reagiert US-Präsident Trump?

Trump kritisierte den Vorstoß scharf. Sollte Kanada eine solche assoziierte Mitgliedschaft erhalten, drohte er der Europäischen Union mit weiteren Zöllen und bezeichnete den Schritt als mögliche „feindselige Handlung“.

Wie geht es jetzt weiter?

Zunächst müssen die Europäische Union und Kanada klären, was eine mögliche "assoziierte Mitgliedschaft" konkret bedeuten würde. Eine wichtige Gelegenheit für weitere Gespräche dürfte der nächste EU-Kanada-Gipfel Ende Oktober sein.

Gab es die Idee einer assoziierten EU-Mitgliedschaft schon früher?

Ja. Die Idee wird seit Jahren diskutiert. Zuletzt schlug Bundeskanzler Merz eine assoziierte EU-Mitgliedschaft für die Ukraine als Zwischenschritt auf dem Weg zu einem späteren EU-Beitritt vor. Auch im Zusammenhang mit den Westbalkanstaaten wurde bereits darüber gesprochen, Länder enger an die EU zu binden, bevor ein regulärer Beitritt möglich ist.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.