Untersuchung

Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA in Kopenhagen. 96 Prozent der über 22.000 ausgewerteten Badestellen erfüllen demnach die EU-Standards. 85 Prozent aller Gewässer seien in einem "exzellenten" Zustand, hieß es weiter.
Bewertet wurden Badestellen in den 27 EU-Staaten, Albanien und der Schweiz. Deutschlands Badeplätze an Seen, Flüssen und Meeren wurden laut Bericht zu über 90 Prozent mit "exzellent" bewertet.
Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.