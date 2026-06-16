Untersuchung
EU-Umweltagentur bescheinigt durchgängig hohe Qualität der europäischen Badegewässer

Eine große Mehrheit der Badestellen und Gewässer in Europa verfügt über eine sehr gute Wasserqualität.

    Ein Junge rennt zum Schwimmen ins Wasser.
    Viele Seen in Europa sind sauber. (IMAGO / Westend61 / IMAGO / Ekaterina Yakunina)
    Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA in Kopenhagen. 96 Prozent der über 22.000 ausgewerteten Badestellen erfüllen demnach die EU-Standards. 85 Prozent aller Gewässer seien in einem "exzellenten" Zustand, hieß es weiter.
    Bewertet wurden Badestellen in den 27 EU-Staaten, Albanien und der Schweiz. Deutschlands Badeplätze an Seen, Flüssen und Meeren wurden laut Bericht zu über 90 Prozent mit "exzellent" bewertet.
    Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.