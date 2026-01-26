Vor Gipfeltreffen

Parade zum Tag der Republik in Neu-Delhi, Indien (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Manish Swarup)

Eine Sprecherin sagte in Brüssel, es werde hart an den letzten Eckpunkten gearbeitet. Das Abkommen könnte dann während des Gipfels in Neu Delhi unterzeichnet werden. Die EU erhofft sich davon unter anderem eine Steigerung der Auto- und Stahlexporte nach Indien. Indien könnte mehr Stahl, Medikamente und Textilprodukte nach Europa liefern. Auch ein Verteidigungs- und Sicherheitsabkommen soll geschlossen werden.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa halten sich bereits in Neu Delhi auf. Sie nahmen dort an einer Parade zum indischen Nationalfeiertag teil.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.