Der Präsident des Europäischen Rates Antonio Costa (links) und der vietnamesische Präsident Luong Cuong (Bui Lam Khanh / VNA / AP / dpa / Bui Lam Khanh)

Die Beziehungen werden zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft aufgewertet, wie aus einer gemeinsamen Erklärung hervorgeht. Der Präsident des Europäischen Rates, Costa, sagte in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi, in einer Zeit, in der die internationale regelbasierte Ordnung von mehreren Seiten bedroht werde, müsse man als verlässliche und berechenbare Partner zusammenstehen. Konkret handelt es sich um eine enge, langfristig angelegte Kooperation in zentralen Bereichen wie Außenpolitik, Handel, Sicherheit, Technologie und Klimaschutz. Die Annäherung geschieht vor dem Hintergrund der US-Handelspolitik. Die Vereinigten Staaten haben unter Präsident Trump Zölle in Höhe von 20 Prozent auf Importe aus Vietnam verhängt.

