Tschernitz

Wie der RBB berichtete, versammelten sich rund 150 der 220 Beschäftigten des Solarglasherstellers. Die Mitarbeiter seien ab dieser Woche freigestellt und sollten noch vor Weihnachten ihre Kündigungen erhalten, hieß es. Das endgültige Aus für den Betrieb war vergangene Woche bekannt gegeben worden. Mit der Schließung der Glasmanufaktur Brandenburg verliert die Europäische Union ihren letzten größeren Hersteller von Solarglas. Das Unternehmen hatte im Sommer einen Insolvenzantrag gestellt. Gründe seien unter anderem der Preisdruck aus China, hieß es. In den vergangenen Monaten hatte die Insolvenzverwaltung noch Hoffnung auf eine Rettung gemacht. Man sehe gute Chancen, den Investorenprozess erfolgreich abzuschließen und den Standort zu erhalten, hieß es.
