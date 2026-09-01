Konferenz in Irland

Die EU-Außenbeauftragte Kallas in Wicklow, Irland (picture alliance / Anadolu / Mostafa Darwish)

Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte nach dem Ende der Beratungen in der Grafschaft Wicklow, es habe Appelle und Gespräche gegeben - ein konkreter Erfolg sei jedoch ausgeblieben. Welche EU-Länder Abfangraketen abgeben könnten, sagte Kallas nicht. Nach Angaben von Diplomaten soll es vor allem um Griechenland und Spanien gehen.

Die Ukraine beklagt seit Wochen, dass ihr Abfangraketen dieses Typs fehlen. Sie werden vor allem bei der Abwehr ballistischer Raketen aus Russland eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.