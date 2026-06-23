Brüssel

EU-Vertreter empfangen erstmals Taliban - Proteste von Menschenrechtlern

Vertreter der islamistischen Taliban aus Afghanistan sind am Dienstag erstmals seit ihrer Machtübernahme von der EU-Kommission zu Gesprächen in Brüssel empfangen worden. Ein Kommissionssprecher erklärte, es sei auf "technischer Ebene" um Abschiebungen von Afghanen in ihre Heimat gegangen. Aktivisten von Amnesty International demonstrierten vor dem Sitz der Kommission.