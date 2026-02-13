Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte nach einem informellen Gipfeltreffen auf Schloss Alden Biesen in Belgien an, sie wolle im März einen detaillierten Plan unter dem Motto "Ein Europa, ein Markt" vorlegen. Konkret gehe es um die fünf Bereiche Bürokratieabbau, Binnenmarkt, Energiemarkt, Digitales und Handel. Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen am 19. März zu ihrem nächsten regulären Gipfel zusammen.
Thema des gestrigen Treffens waren die Herausforderungen für die europäische Wirtschaft. Konkrete Beschlüsse waren nicht erwartet worden. Der Europaabgeordnete Ferber sagte im Deutschlandfunk, die vergangenen Gipfel seien von vielen internationalen Herausforderungen überschattet worden. Dass es nun gelungen sei, einen Sondergipfel nur zu diesem Thema zu veranstalten, bezeichnete der CSU-Politiker als Fortschritt. Das Handeln werde sich jetzt auch einstellen.
Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.