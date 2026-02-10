Kaja Kallas (picture alliance / Anadolu / Dursun Aydemir)

Die EU-Außenbeauftragte Kallas erklärte, es gehe etwa um die Rückführung verschleppter ukrainischer Kinder durch Russland sowie die zahlenmäßige Begrenzung der russischen Streitkräfte nach Kriegsende. Die Vorschläge sollten beim nächsten EU-Außenministertreffen in knapp zwei Wochen diskutiert werden.

Kallas sagte, wenn die USA keine Zugeständnisse von den Russen verlangten, sei es Sache der Europäer, das zu tun. Moskau und Washington müssten verstehen, dass es die Europäer für einen dauerhaften Frieden brauche. Als Beispiel nannte Kallas die Beteiligung an Sicherheitsgarantien. Dafür könne man europäische Zusagen an Bedingungen für Russland knüpfen.

