Entscheidung über FCAS

Mit dem Projekt soll bei der deutschen Luftwaffe langfristig der "Eurofighter Typhoon" ersetzt werden. Bundeskanzler Merz hatte die Pläne diese Woche ebenfalls in Frage gestellt, weil Frankreich als Atommacht andere Bedürfnisse habe als die Projektpartner Deutschland und Spanien.
Ende des Monats soll eine Entscheidung fallen, ob FCAS fortgesetzt wird. Strack-Zimmermann sagte im Deutschlandfunk, das Ganze sei ein ”Politikum”, bei dem auch die Interessen des französischen Flugzeugbauers Dassault eine Rolle spielten. Der französische Präsident Macron habe nicht mehr die Kraft, sich dagegen durchzusetzen. Wörtlich nannte sie ihn eine "lahme Ente".
Dassault beansprucht im FCAS-Projekt eine Führungsrolle. FCAS steht für "Future Combat Air System".
Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.