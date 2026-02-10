Rückzug der USA

Mehrere Nachrichtenagenturen berichten unter Verweis auf Insider, Washington werde die Leitung des für den Süden zuständigen Kommandos in Neapel an Italien abgeben. Zudem übernehme Großbritannien die Leitung des für den Norden zuständigen Kommandos in Norfolk im US-Bundesstaat Virginia. Im Gegenzug würden die Vereinigten Staaten drei operative Kommandos in Luftwaffe, Marine und Heer übernehmen. Diese seien zwar in der Hierarchie etwas niedriger angesiedelt, trügen aber im Falle militärischer Einsätze erhebliche Verantwortung.
Hintergrund der Umstrukturierung ist die Forderung von US-Präsident Trump, dass europäische Staaten in Zukunft mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen sollen.
