Gemeinsamer Appell

Die europäischen Bischöfe mahnen, die Seele Europas nicht aus den Augen zu verlieren. (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

In einem gemeinsamen Appell mahnen die Bischöfe, angesichts der aktuellen Lage die Seele Europas nicht aus den Augen zu verlieren. Die Welt sei durch Kriege und Gewalt zerrissen und polarisiert. Europa dürfe sich nicht abschotten, sondern müsse stets bereit sein, über die Grenzen von Nationen hinweg nach Lösungen zu suchen. Der in Rom veröffentlichte Aufruf wurde unter anderem vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, dem polnischen Erzbischof Wojda sowie Kardinälen aus Italien und Frankreich unterzeichnet. Sie erinnern an Gründerväter der europäischen Einigung wie etwa den früheren Bundeskanzler Adenauer oder den damaligen französischen Ministerpräsidenten Robert Schuman.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.