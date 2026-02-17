Verbraucherschutz

Gegen das Modeunternehmen Shein wird seitens der EU-Kommission ein förmliches Verfahren eingeleitet (Archivbild). (IMAGO / Rüdiger Wölk / IMAGO / Rüdiger Wölk)

Dies gab EU-Digitalkommissarin Virkkunen in Brüssel bekannt. Sie sagte, man prüfe, ob "Shein" die EU-Regeln für digitale Dienste einhalte. Die Kommission vermutet unter anderem, dass der Aufbau von "Shein" Kaufsucht bei Kunden fördern kann. Außerdem geht es um eine mangelnde Transparenz der Empfehlungssysteme und um den Verkauf illegaler Produkte, darunter solche in Zusammenhang mit sexuellem Kindesmissbrauch.

Auf "Shein" waren unter anderem wie Kinder aussehende Sexpuppen angeboten worden, was international auf Empörung stieß. In Frankreich wollte die Regierung eine dreimonatige Internet-Sperre für die Handelsplattform durchsetzen, war damit aber juristisch gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.