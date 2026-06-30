Das versammelte EU-Parlament in Straßburg (Archivbild) (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Laut einem Bericht von Prüfern der Parlamentsverwaltung sollen Mitglieder der ID-Fraktion in der vergangenen Legislaturperiode mindestens 4,3 Millionen Euro aus EU-Mitteln nicht korrekt eingesetzt haben.

Die Fraktion existierte zwischen 2019 und 2024; zu ihr gehörten neben dem französischen Rassemblement National - kurz RN - unter anderem auch die AfD. Der Chef des RN, Bardella, teilte über die Plattform X mit, es fänden Durchsuchungen bei Kommunikationsdienstleistern statt, mit denen die ID zusammengearbeitet hatte. Man habe sich nichts vorzuwerfen und werde das beweisen. Die Europäische Staatsanwaltschaft bestätigte, dass es in Frankreich und anderen europäischen Ländern Ermittlungen gebe.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.