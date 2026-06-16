Flaggen vor dem Europäischen Parlament in Straßburg (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessman)

Die EU-Kommission hatte sich mit Washington im vergangenen Sommer auf das Dokument geeinigt, um einen drohenden Handelskrieg zu vermeiden. Dabei akzeptierte die Europäische Union unter anderem US-Zölle in Höhe von bis zu 15 Prozent auf die meisten Exporte in die Vereinigten Staaten und verpflichtete sich, EU-Zölle auf amerikanische Industriegüter abzuschaffen.

Die vollständige Umsetzung der EU-Zusagen hatte sich zunächst verzögert. Es sollte sichergestellt werden, dass die Vorteile für die USA nur dann gelten, wenn sie ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen vollständig einhalten.

US-Präsident Trump setzte den Europäern vor einigen Wochen eine Frist bis zum 4. Juli. Auf EU-Seite ist neben der Zustimmung des Parlaments auch die Bestätigung durch den Ministerrat nötig.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.