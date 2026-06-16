Straßburg
Europäisches Parlament stimmt über Umsetzung des EU-Handelsabkommens ab

Das Europaparlament stimmt heute über die vollständige Umsetzung des Zollabkommens mit den USA ab.

    Drei Europaflaggen und mehrere Nationalflaggen wehen vor dem Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg, Frankreich.
    Flaggen vor dem Europäischen Parlament in Straßburg (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessman)
    Die EU-Kommission hatte sich mit Washington im vergangenen Sommer auf das Dokument geeinigt, um einen drohenden Handelskrieg zu vermeiden. Dabei akzeptierte die Europäische Union unter anderem US-Zölle in Höhe von bis zu 15 Prozent auf die meisten Exporte in die Vereinigten Staaten und verpflichtete sich, EU-Zölle auf amerikanische Industriegüter abzuschaffen. 
    Die vollständige Umsetzung der EU-Zusagen hatte sich zunächst verzögert. Es sollte sichergestellt werden, dass die Vorteile für die USA nur dann gelten, wenn sie ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen vollständig einhalten.
    US-Präsident Trump setzte den Europäern vor einigen Wochen eine Frist bis zum 4. Juli. Auf EU-Seite ist neben der Zustimmung des Parlaments auch die Bestätigung durch den Ministerrat nötig.
    Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.