Ex-Bundesbildungsministerin

Annette Schavan, frühere Bundesministerin für Bildung und Forschung (CDU). (Archivbild) (Thomas Kujawinski)

Die Fakultät werde wahrgenommen werden, erklärte die katholische Theologin in einem Gastbeitrag für das Kölner Internetportal domradio.de. Die Gründung bedeute eine Stärkung der wissenschaftlichen Theologie insgesamt. Es sei sehr wichtig, dass die Theologien an den Universitäten verankert und im Dialog mit anderen Wissenschaften seien. Sie würden gemessen an den allgemeinen wissenschaftlichen Standards; sie kooperierten mit anderen Fakultäten. Das seien Voraussetzungen für Glaubwürdigkeit und Akzeptanz in der internationalen Wissenschaftswelt, führte die frühere deutsche Botschafterin am Heiligen Stuhl aus. Diese Fakultät und der Campus der Religionen könnten nicht zuletzt helfen zu verstehen, dass Religionen weltweit einflussreich seien und es ohne den Frieden der Religionen keinen Frieden der Nationen geben werd.

Als erste deutsche Hochschule wird die Universität Münster zum 1. Juli eine "Islamisch-Theologische Fakultät" gründen. Es bildet unter anderem Lehrkräfte für den islamischen Religionsunterricht aus.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.